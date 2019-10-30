На 10 тысячах монет номиналом 50 пенсов каждая была отчеканена дата 31 октября. Предполагалось, что они будут проданы коллекционерам по 10 фунтов за штуку.





В Казначействе подчеркнули, что вынужденная переплавка монет будет осуществлена «за счет собственных доходов», а не за счет налогоплательщиков. В ведомстве также отметили, что когда Великобритания все-таки покинет ЕС, будет отчеканена новая памятная монета.









В середине октября ЕС и Великобритания договорились о новом соглашении, регламентирующем их взаимоотношения после «Брекзита». Чтобы договор одобрил британский парламент, Брюссель дал Лондону время до 31 января 2020 года.