Сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах
Вечером во вторник сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах.
29-30 октября 1937-го карательные советские органы расстреляли более сотни белорусских интеллигентов — элиту нации. Присутствующие в Куропатах чествуют их память.
Куропаты, 29 октября 2019-го / Роман Протасевич, Еврорадио
Около мемориала проходят литературные чтения.
Траурное мероприятие снимают на видео люди в штатском, пишет Еврорадио.
21:09 29/10/2019
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