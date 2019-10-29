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Сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах

Вечером во вторник сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах.

Сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах
29-30 октября 1937-го карательные советские органы расстреляли более сотни белорусских интеллигентов — элиту нации. Присутствующие в Куропатах чествуют их память.

Куропаты, 29 октября 2019-го / Роман Протасевич, Еврорадио

Около мемориала проходят литературные чтения.

Траурное мероприятие снимают на видео люди в штатском, пишет Еврорадио.
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