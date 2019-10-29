Соответственно, лично прийти на заседание он не может. Об этом TUT.BY сообщили источники, а мы узнали, какой у этого всего вариант развития событий.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от предпринимателя. А 2 сентября Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу, где он сейчас находится. Он содержится не под стражей, а под залогом. По словам источников TUT.BY, он по-прежнему не ходит и самостоятельно не сидит.









Но на 10.20 утра 1 ноября назначено судебное разбирательство в суде Заводского района по уголовному делу по обвинению Лучиновича в получении взятки.





— Ему даже повестку прислали: явиться в суд. А как он в него явится, если он даже сидеть самостоятельно не может? — говорит знакомый с делом источник.





Что обычно происходит в таких случаях?

Мы спросили у практиков, как обычно в таких случаях дальше развиваются события.





Как правило, адвокат обвиняемого, находящегося в больнице, заявляет на судебном заседании ходатайство о переносе разбирательства до момента выздоровления подзащитного. К ходатайству прилагается справка о состоянии здоровья обвиняемого. При необходимости сообщается также о том, что обвиняемый намерен участвовать в процессе (но не может физически).





Потом по этому поводу суд заслушивает сторону обвинения и принимает решение. Как правило — о переносе судебного разбирательства.





Могут ли человека принудительно доставить в суд?

Это возможно только при том условии, если суду неизвестно, почему обвиняемый не явился. Тогда его объявляют в розыск и впоследствии доставляют в суд.





Если же заявлено ходатайство о переносе разбирательства в связи с нахождением обвиняемого в больнице — то этапировать его нельзя. Во-первых, обвиняемый находится не под стражей, а под залогом. Во-вторых, не скрывается от суда.





Почему тогда вообще назначили судебное разбирательство?

Казалось бы, если обвиняемый не может прийти на суд, зачем гонять туда-сюда других участников процесса? Но дело в том, что непроцессуальное общение того же адвоката и судьи запрещены, поэтому уведомить суд о состоянии здоровья подзащитного заранее не так-то легко.





Если делать это заранее, то нужно подавать ходатайство о переносе разбирательства через канцелярию суда. А это значит, что судья все равно ознакомится с ним накануне процесса — то есть уже после того, как будет объявлена дата первого дня разбирательства.





История с Лучиновичем

Напомним, Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник TUT.BY.









В связи с недавним совещанием Александра Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы. Обвиняемый в передаче взятки Лучиновичу находится под стражей и тоже вызван в суд на 1 ноября.



