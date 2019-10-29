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Труп миллионерши нашли в холодильнике - полицейские онемели от увиденного

Жуткое убийство потрясло Таиланд – над известным меценатом, миллионером поиздевались и по-зверски убили.

Трагедия произошла городе Чиангмай на севере Таиланда. Об этом сообщает The Mirror. По данным СМИ, погибла женщина – от подробностей – просто кровь в жилах стынет.

58-летняя Вонни Джирахароенинг (Wannee Jiracharoenying) была известной богачкой в своем городе и даже стране. Женщина занималась благотворительностью. Накануне, 18 октября она пропала. Оперативники нашли ее тело по «наводке» соседей – те жаловались на ужасный трупный запах.

В воскресенье, 27 октября, полиция нашла тело погибшей в холодильнике. Даже опытные полицейский и медики ужаснулись увиденному: труп залили в бетон и спрятали в холодильник.

Женщина была застройщиком и помогала многим в регионе.

«Со счета госпожи Джирахароенинг были сняты крупные суммы, ее автомобиль исчез». Таинственным образом «испарился» при этом ее друг, на которого подозрения падают в первую очередь.

Полиция проводит расследование. Подозреваемый несколько раз снимал крупные суммы в банкоматах и частично попал на камеру видеонаблюдения.
Источник: politeka.net
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