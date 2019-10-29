Как расстреливали белорусскую элиту

Как бы выглядела Ночь расстрелянных поэтов, если бы это происходило в наши дни и мы могли бы следить за этим через социальные сети? Об этом радио Свабода





Литературовед Анна Северинец воспроизвела хронологию событий, которые привели к ночи 29 октября.





Март - июнь 1929 года. Работа комиссии Затонского по изучению национальной политики в БССР, чтобы остановить белорусизацию и перевести нациеобразующие процессы в «декоративную» плоскость.









В итоге: попытка самоубийства Купалы, самоубийство Игнатовского, высылка 108 литераторов (среди них Дубовка, Бабарека, Жилка, Пуща, Лесик, Азбукин, Смолич и другие).





1934-й. Унификация культурной жизни, уничтожение литературных объединений и ассоциаций, образование Союза писателей БССР.





Октябрь - ноябрь 1936-го. Начало массовых арестов среди литераторов. Длились вплоть до августа 1937-го.





Следствие по сфабрикованному делу национал-фашистской организации. Руководителями проходят Гартный, Камыш, Зарецкий, Дударь.





15 сентября 1937. Сталин подписывает списки на расстрелы интеллигенции в национальных республиках.





28 октября 1937-го - суды. 132 человека осуждены к расстрелу, среди них 22 литератора.





29 октября 1937-го. Приговор приведен в исполнение.







