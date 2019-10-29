В документе отмечается, что за границей Калашникова называют «самым известным русским».





Всероссийский тематический урок, по замыслу ведомства, должен воспитать чувство патриотизма, сформировать российскую идентичность школьников, помочь им понять ценность защиты Отечества и воинского долга, а также подогреть интерес к службе в Вооруженных силах.





Учителям на выбор предложено несколько вариантов проведения урока. Они могут просто рассказать о Калашникове, также возможно проведение проектной работы «по изучению сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия, в частности, американского автомата М-16».





При наличии условий и оборудования, могут быть организованы состязания по сборке-разборке АК-47 или АК-74. В классах гуманитарной направленности возможно просто чтение книг конструктора и его интервью.







