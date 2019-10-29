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Воспитание чувства патриотизма: в России 10 ноября все школьники будут собирать автомат Калашникова

Министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения оружейника Михаила Калашникова.

В документе отмечается, что за границей Калашникова называют «самым известным русским».

Всероссийский тематический урок, по замыслу ведомства, должен воспитать чувство патриотизма, сформировать российскую идентичность школьников, помочь им понять ценность защиты Отечества и воинского долга, а также подогреть интерес к службе в Вооруженных силах.

Учителям на выбор предложено несколько вариантов проведения урока. Они могут просто рассказать о Калашникове, также возможно проведение проектной работы «по изучению сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия, в частности, американского автомата М-16». 

При наличии условий и оборудования, могут быть организованы состязания по сборке-разборке АК-47 или АК-74. В классах гуманитарной направленности возможно просто чтение книг конструктора и его интервью.
Источник: meduza.io
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