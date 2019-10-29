Невыносимая жестокость: брестчанин зарезал собственную собаку
29-летний житель Бреста 13 сентября, находясь дома, причинил колото-резаное ранение своей собаке. В результате животное погибло, сообщает Следственный комитет.
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Об этом в милицию сообщила мать мужчины.
В связи с совершением жестокого обращения с животным в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
16:10 29/10/2019
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