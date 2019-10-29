Население Беларуси сократилось за девять месяцев на 20 тысяч человек

Естественная убыль за январь-сентябрь текущего года составила 24 836 человек, миграционный прирост – 4 452 человека. Такая информация содержится в сборнике Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-сентябре 2019 года».





Согласно статистике, за девять месяцев года в республике родилось 65 823 ребенка, что на 5 566 детей (на 7,8%) меньше, чем за соответствующий период 2018 года.





Число умерших составило 90 659 человек и по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличилось на 759 человек (на 0,8%).





Чаще всего причинами смерти белорусов становились болезни системы кровообращения. От них умерло 52 461 человек. На втором месте – смерть из-за новообразования (14 559 человек), на третьем – болезни нервной системы (5561 случай).









Меньше, чем в прошлом году, было самоубийств и убийств: в январе-сентябре 2019 года 1204 человека ушли из жизни по собственной воле и 181 человек был убит (аналогичный период 2018 года – 1425 покончили жизнь самоубийством и 236 человек были убиты). В ДТП с начала гола погибло 480 человек.