Как сообщает Национальный правовой портал pravo.by, также уделят внимание подготовке осужденных к жизни на свободе.





На заседании Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте обсудили проект Концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних.





Предлагается минимизировать меры ответственности, связанные с изоляцией подростков от общества, а также ввести внесудебный способ решения конфликтов, когда виновного могут освободить от уголовной ответственности, если он выполнит определенные условия — прежде всего речь идет о правопослушном поведении.





Кроме того, Концепцией предусмотрено дальнейшее смягчение условий погашения судимости для несовершеннолетних. Для правоохранителей и судей, которые задействованы по делам подростков, должна быть введена специализация.





Порядок оказания юридической помощи детям, которые нарушили закон, будет уточнен. Оглашение информации по делам (и уголовным, и административным), где фигурируют подростки, будет ограничено.





По данным МВД, с каждым годом снижается количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние. В 2018 году было 1544 подростка, в 2017 году —

1716, в 2016 — 2004. Каждое четвертое преступление ребята совершают в состоянии алкогольного опьянения. Большинство преступников — мальчики (93%) из неполных семей и ранее уже привлекались к административной ответственности.





Почему дети совершают преступления?

— Факторов очень много: неблагополучие и конфликты в семье, алкоголь, незанятость детей, — отмечал в комментарии TUT.BY профессор Сергей Игумнов, который работает над диагностикой и реабилитацией детей с криминальным поведением. — Кроме того, демонстрация сцен насилия может сформировать в сознании подростка такой сценарий.





Спровоцировать подростка может семейная обстановка, когда ребенок видит конфликты между родителями — необязательно даже драки и избиения, но даже психологическое насилие. Еще один фактор — социум, который прямо или косвенно поддерживает маскулинные стереотипы: «Ну ты же мужик! Что же ты не дашь ему в морду!».





Это тоже провоцирует. Ложное понимание мужественности, которое ассоциируется с жесткостью. Влияние оказывает и значительная степень безотцовщины в современных семьях, и в школах почти нет учителей-мужчин. Положительного примера дети не видят. Они видят его в подворотнях и боевиках.





— Большой срок за преступление может остановить подростка?





— Прогностические функции у подростков гораздо ниже, чем у взрослых. Известный российский криминалист Яков Гилинский на совещании с сотрудниками органов внутренних дел сообщил, что, по проведенным исследованиям, нецелесообразно заключение несовершеннолетних более чем на пять лет.





Потому что для подростка это огромный срок, ему надо выжить, а чтобы выжить, он идентифицирует себя с криминальной средой. Если зона — дом родной, выжить легче. Стало быть, такой человек входит в кадровый состав криминального мира. Это не касается, конечно, исключительных по жестокости преступлений, где изоляция должна быть продолжительной, на мой взгляд.





Но касается таких преступлений, как оставление закладок, по которому подростки получают большие сроки, а затем происходит их переход в преступный мир (ответственность за незаконный оборот наркотиков в Беларуси наступает с 14 лет. — Прим. TUT.BY).









С какого возраста наступает ответственность за правонарушение и как за это могут наказать?





Административная ответственность наступает с 16 лет, но есть исключения, когда наказать могут с 14 лет — например, за умышленное причинение телесного повреждения, за мелкое хищение, за жестокое обращение с животными и др., полный список — по ссылке.





Наказание определяет комиссия по делам несовершеннолетних, куда входят чиновники из райисполкома, сотрудники милиции, больниц, школ, представители общественных организаций. Самое строгое наказание — административный арест — детям не назначают. Дают предупреждение, штраф, исправительные работы (последние два наказания только для подростков старше 16 лет).





Ребенка, совершившего правонарушение, могут поставить на учет — он будет на контроле у милиции, о поступлении в силовые вузы можно забыть.





А уголовная ответственность?

Уголовная ответственность наступает с 16 лет — на момент совершения преступления. То есть если человека задержали в 20 лет, но преступление он совершил в 17, его будут судить как несовершеннолетнего.





Есть исключения, когда к уголовной ответственности привлекают с 14 лет — за убийство, изнасилование, кражу и др., полный список — по ссылке. Если общественно опасное деяние совершает ребенок младше 14 лет, его могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение.





К уголовной ответственности может приговорить только суд. Если обвиняемому на момент совершения преступления было до 16 лет, то процесс будет проходить в закрытом режиме, публично огласят только приговор.





Дела, в которых затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних, должны рассматривать наиболее опытные судьи, у которых есть знания в области возрастной психологии, психиатрии, педагогики.









Может ли милиция задержать ребенка и допрашивать его ночью?





Что касается наказания, то несовершеннолетнему могут назначить штраф, общественные или исправительные работы (с 16 лет), лишение права заниматься определенной деятельностью, арест, ограничение свободы (до 18 лет наказание отбывают дома), лишение свободы (от полугода до 12 лет, или до 15 лет, если подросток совершил сразу несколько преступлений, или до 17 лет, если, уже отбывая наказание, подросток снова совершил преступление — по совокупности приговоров).





Также суд может вместо «обычного наказания» назначить принудительные меры воспитательного характера. Меры могут быть разными: от обязанности публично извиниться перед потерпевшим до помещения в специальное учреждение. В Беларуси подростка не могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни.





В СИЗО детей должны содержать отдельно от взрослых, то есть с такими же подростками. Родные могут передавать им книги, но в изоляторе можно рассчитывать только на самообучение, педагогов в СИЗО не пускают, возможность учиться есть или на свободе, или в воспитательной колонии — зависит от того, какой приговор вынесет суд.