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В Беларуси предлагают на треть сократить декретный отпуск

Долгий декрет плохо влияет на рождаемость в городах и замедляет экономический рост в Беларуси. Об этом говорится в работе «Демография и экономический рост» экспертов Центра экономических исследований BEROC Катерины Борнуковой и Льва Львовского, пишет портал thinktanks.by. Эксперты предлагают варианты решения этих проблем.

В Беларуси предлагают на треть сократить декретный отпуск

Трехлетний декретный отпуск плохо сказывается на ВВП


Эксперты считают, что сокращение декретного отпуска даже на один год может привести к существенному росту белорусской экономики. Исследование показало, что общий экономический эффект от перехода на двухлетний декрет может составить 2,7% ВВП.

Снижение экономического роста, по мнению Льва Львовского, происходит по нескольким причинам. Во-первых, женщины сидят в декрете и не работают, то есть не вносят никакого вклада в ВВП. Кроме того, ухудшается человеческий капитал.

По мнению Екатерины Борнуковой, в 2018 году в декретном отпуске находилось 5,98% трудоспособного населения. А если бы декрет был короче на год, то 2% от этого количества вернулись бы к работе. По оценке экспертов, из-за увеличения занятости рост ВВП составил бы 1,3%.

Еще 1,4% удалось бы нарастить за счет невымывания человеческого капитала. Здесь речь идет о снижении квалификации человека, когда он долго не работает. Его навыки ухудшаются.

Екатерина Борнукова пояснила, что «человеческий капитал — это общее мерило производительности». Если человек длительное время не работает, он отстает от новых тенденций, устаревает как специалист.


Cнижает у некоторых женщин желание работать


Трехлетний декретный отпуск плохо сказывается не только на ВВП, но и на отношении работодателей к женщинам как к работникам. Зная, что они могут уйти в длительный декрет, многие менее охотно нанимают женщин на работу. Или чтобы компенсировать свои возможные риски более низкими зарплатами, чем у мужчин.

Этот гендерный разрыв снижает у некоторых женщин желание работать. А это сказывается на потребности в яслях. Из-за этого и тем женщинам, которые хотели бы работать, сложнее воспользоваться такими услугами. Поэтому они предпочитают либо вовсе не иметь детей, либо меньше, чем хотелось бы. И это плохо сказывается на демографии Беларуси.

Но эксперты уточняют, что такая проблема существует только в больших городах. Потому что в сельской местности пособия по уходу за ребенком зачастую выше заработных плат. Поэтому женщины предпочитают рожать по несколько детей, сидеть в декрете и не работать.


Оплачиваемый декретный отпуск в Беларуси один из самых длительных в мире. При этом, как говорят эксперты, белорусские дети по развитию и состоянию здоровья ничем не отличаются от своих ровесников из других странах. Поэтому Екатерина Борнукова и Лев Львовский полагают, что положительных оследствий от трехлетнего декрета нет, и считают, что нам необходимо провести реформу и сократить его для начала хотя бы на год. По мировым меркам это тоже будет длинный декрет.

Эксперты подчеркивают, что уменьшить нужно только срок декрета, а суммарное пособие — то есть за 3 года, оставить прежним. Сумма выплат должна оставаться прежней и в том случае, если женщина досрочно выходит на работу или подрабатывает во время декрета.
TUT.by
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