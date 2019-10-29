



Это фото мужчина разместил в социальной сети семь лет назад. Теперь оно стало причиной судебного разбирательства. Фото: социальные сети





Три года и один месяц ограничения свободы - такой приговор вынес Витебский областной суд 34-летнему Алексею В. Мужчину обвиняли в умышленных действиях, направленных на разжигание расовой вражды, и в надругательстве над памятником защитникам Отечества.





В 2012 году Алексей разместил на своей странице в социальной сети фото, на котором он демонстрирует нацистское приветствие. На фото ясно обозначено место, где это происходит - площадь Победы в Витебске. Примерно в то же время Алексей В. разместил у себя на странице видео. Видеоматериал эксперты расценили как разжигающее расовую вражду.









На суде мужчина объяснил, что не считал противозаконным размещение на своей странице видео, которое в сети находилось в открытом доступе. Он объяснил, что не вкладывал никакого смысла в жест, который продемонстрировал, фотографируясь на фоне подземного перехода на площади Победы и не желал этим никого оскорбить.



