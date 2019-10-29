Не поверите! "Нищие"-попрошайки зарабатывают как айтишники









Мать девушки с ДЦП рассказывает, как с фотографией ее дочери стоял незнакомый человек в Гомеле – и в глаза говорил, что это его племянница. Белсат разбирается, как не давать деньги мошенникам.





Алексей, собирающий милостыню, получает пенсию 500 рублей. Белорусы мужчину с инвалидностью (у него нет ноги) жалеют и охотно дают милостыню. С каждого несколько копеек, и смотришь – собрал 20 рублей. Если ходить к метро ежедневно, то за месяц пожертвования составят 600 рублей. Если сложить с пенсией, то доход получится 1100 рублей.





«Постоянно здесь машина стояла, одна бегала по машинам собирала, потом начали привозить другую. Ее к лестнице довезут, она встала и пошла по лестнице сама. Не быстро, но идет нормально. В машину тележку забросят и поехали», – рассказывает о своих конкурентах Алексей.





Саше Третьяковой – девять. У нее ДЦП. У мамы девочки есть цель: сделать все возможное, чтобы ее ребенок максимально комфортно чувствовал себя в этом мире: чтобы Саша ходила в школу, за покупками в магазин, готовила еду, могла создать семью.





А для этого необходимы регулярные курсы реабилитации: как минимум три в год в Бельгии (стоимость одного курса – 2200 евро). Деньги на лечение дочери собирают с помощью пожертвований, для этого открыли благотворительные счета в банке.





«Люди помогают, у нас в стране очень много чутких хороших людей, люди узнают о нас из интернета», – говорит Наталья Третьякова.





Правда, оттуда, из интернета, о болезни девочки узнали и мошенники. Однажды возле магазина Сашина бабушка встретила женщину, которая просила милостыню с фотографией ее внучки. Второй мошенник орудовал в Гомеле: об этом Наталье рассказала знакомая, которая встретила мужчину, собирающего «на лечение Саши» деньги.





«Она говорит: «Наташа, я чуть не подралась, просто он так доказывает рьяно. Я с тобой по телефону разговариваю, а он все равно доказывает, что Саня ему племянница какая-то. Просто с пеной у рта!»- рассказывает историю мошенничества Наталья Третьякова.









Схема у мошенников простая: нашел информацию о больном ребенке в интернете, напечатал ее и вышел на улицу. В благотворительный фонд «Шанс» поступают письма о том, что на улице люди собирают деньги на лечение и даже называют себя работниками фонда. Но в 99% случаев на улице на лечение больных детей деньги собирают мошенники – говорят в фонде.





«Самый простой вопрос, который вы можете задать, – это покажите копии документов вашего ребенка. Как правило, фамилия ребенка совпадает с фамилией мамы. И копия свидетельства о рождении может это подтвердить», – комментирует Наталья Маханько, директор международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс».





Но есть и еще одна схема: мошенники звонят родителям больных детей, представляются волонтерами и предлагают свою помощь. И действительно, процент от собранных денег потом перечисляют на счет ребенка. Так, в случае, если кто-то из благотворителей решить проверить информацию и позвонит настоящим родителям, которые чаще всего верят псевдоволонтерам, – у мошенников будет алиби.





«Надо давать деньги не наличными. Самый простой способ спросить, по каким реквизитам вы можете перечислить деньги. Если человек будет готов предоставить такую ​​информацию, то вы перечислите деньги. Но, к сожалению, чаще всего люди отказываются от такого вида помощи», – рассказывает директор международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс».





Один из распространенных видов мошенничества в интернете такой. Человек называет себя волонтером, входит в доверие к родителям, берет данные для перечисления денег на ребенка, а потом начинает сбор средств.





И выглядит будто все честно. Но к расчетным данным ребенка мошенник добавляет, например, реквизиты собственного электронного кошелька. Получается, что как бы и помог, но и сам заработал. Поэтому следует проверять сведения для перечисления, которые вам дают, с теми, что можно найти на сайтах фондов или банков.





Год назад Белорусский Красный Крест и компания «Satio» сделали исследование на тему благотворительности и пожертвований. Выяснили, что на добрые дела белорусы отдают за год 88 миллионов евро.





По мнению людей, самый удобный способ давать деньги на благотворительность – передавать их лично. Но важно, чтобы эти деньги не попали в руки мошенников. Ведь пока белорусы дают деньги мошенникам, совсем рядом родители из последних сил борются за жизнь больного ребенка.









Помочь Саше Третьякова возможно следующим образом:





Благотворительные счета открыты в филиале №511 ОАО «АСБ «Беларусбанк», Минск, Долгобродская 1; УНП 100325912; БІК АКВВВY2Х:





— белорусские рубли: транзитный счет № ВY28АКВВ38193821000170000000 на благотворительный счет № BY66AKBB31340000116615220272 в отделении № 511/272, бессрочный;





— доллары США: транзитный счет № BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет № BY89AKBB31340000116535220272 в отделении № 511/272, бессрочный;





— евро: транзитный счет № BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет № BY51AKBB31340000116625220272 в отделении № 511/272, бессрочный.





Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Третьяковой Натальи Николаевны в отделении 511/272 ОАО «АСБ« Беларусбанк» на лечение дочери Третьяковой Александры Андреевны





Пополнение баланса МТС: +375298395556



