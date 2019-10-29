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В Минске могут появиться новая улица, два сквера и мемориальный парк

Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предлагает названия для нескольких объектов столицы. Минчане могут высказать свои мнения в течение двух недель, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Так, безымянный проезд от Долгиновского тракта до ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» (Долгиновский тракт, 157) может носить название «Улица Лепельская» (в честь города Лепеля, который находится к северу от Минска в этом направлении).

Название «Сквер Погулянка» предлагается присвоить скверу в границах ул. Матусевича и Лещинского (по названию хутора и деревни, существовавших на этом месте в первой половине XX века).

Сквер на ул. Якубовского может носить одноименное название в честь И. И. Якубовского, чей памятник-бюст там установлен.


Парковую зону в границах ул. К. Цеткин, Иерусалимской, Гебелева, Коллекторной предлагается назвать «Еврейским мемориальным парком» — на этой территории в конце XIX–XX вв. размещалось еврейское кладбище.

Управление культуры Мингорисполкома (220006, г. Минск, ул. Маяковского, 22, корп. 2) принимает мнения жителей города по предложенным названиям в течение двух недель до 12 ноября.
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