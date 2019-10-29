Как пишут "Гомельские ведомости", в ходе оперативно-разыскных мероприятий бойцы накроконтроля вышли на семейный тандем из Светлогорска. Отец с сыном работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже психотропов. Они прибыли в областной центр с целью сбыта запрещенного товара путем закладок. 20 октября поздно вечером гастролеры были задержаны бойцами Гомельского ОМОНа и оперативниками.





Для поиска закладок использовалась овчарка по кличке Смайл, которая состоит на службе в войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь. В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 30 свертков с веществом общим весом более 15 грамм. Согласно заключению эксперта порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях - Альфа-PVP и параметилофедрон.





Также изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. В ходе дальнейшей проверки удалось установить и другие места закладок, но уже на территории области. В тайниках было изъято более 60 закладок общим весом почти 53 грамма альфа-PVP.



