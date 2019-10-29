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Семейный подряд: в Гомеле задержали отца и сына во время производства ими закладок с психотропами

44-летний житель Светлогорска и его 16-летний сын были задержаны с поличным во время производства закладок с психотропами недалеко от одного из гаражных кооперативов в Гомеле.

Как пишут "Гомельские ведомости", в ходе оперативно-разыскных мероприятий бойцы накроконтроля вышли на семейный тандем из Светлогорска. Отец с сыном работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже психотропов. Они прибыли в областной центр с целью сбыта запрещенного товара путем закладок. 20 октября поздно вечером гастролеры были задержаны бойцами Гомельского ОМОНа и оперативниками. 

Для поиска закладок использовалась овчарка по кличке Смайл, которая состоит на службе в войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь. В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 30 свертков с веществом общим весом более 15 грамм. Согласно заключению эксперта порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях - Альфа-PVP и параметилофедрон. 

Также изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. В ходе дальнейшей проверки удалось установить и другие места закладок, но уже на территории области. В тайниках было изъято более 60 закладок общим весом почти 53 грамма альфа-PVP.
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