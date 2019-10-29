Автовокзалы запускают услугу "курьерская доставка"









И нелегальная. Гарантий за сохранность посылки никто не даёт, опять же деньги не через кассу… Впрочем, негласно это все понимают. Но что делать, если очень нужно и хочется как можно быстрее? С недавнего времени филиал «Гомельский объединённый автовокзал» запустил услугу «Курьерская доставка», предоставив возможность отправлять автобусами передачи совершенно легально, сообщают "Гомельские ведомости".





Задача исключить незаконные грузоперевозки постоянно стояла перед автовокзалами страны. Но какие бы меры для этого не предпринимались, высокий спрос крепко поддерживал нелегальное предложение. И с желающими передать таким образом посылку трудно не согласиться. Ведь сделать это можно в день отправления, а ждать получателю придётся лишь столько, сколько времени занимает дорога. Конечно, есть неудобства: нужно искать на вокзале водителя, втихую совать ему деньги. Да и получатель может изрядно понервничать и побегать, если минута в минуту не встретится с прибывшим на вокзал автобусом.









Отправитель в обязательном порядке указывает в бланке, что не передаёт ничего запрещённого, что могло бы причинить вред пассажирам автобуса. Безопасность – в приоритете. Вес посылки не должен превышать 30 килограммов. Всё же возможности багажника любого автобуса имеют ограничения.





Сервис «Курьерская доставка» работает с сентября. Учитывая, что для Беларуси он новый, ОАО «Гомельоблавтотранс» пока тестирует его на территории области. Но уже активно идут переговоры с автовокзалами всех областных центров и Минска, а также с Украиной и Российской Федерацией.





– Мы получили добро от Таможенного комитета, который нам разъяснил, в каком порядке мы можем осуществлять нашу курьерскую доставку в Россию, – делится дальнейшими планами Юрий Буйневич. – К нам уже обращаются интернет-магазины, которым интересно московское направление. Да и не только они, ведь такая форма доставки удобна, оперативна и надёжна.





С 1 января «Курьерская доставка» заработает на территории всей страны, с этого дня отправить и получить посылку можно будет в московском направлении.