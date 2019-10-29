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Ужас! Парень убил деда, заменившего ему отца, из-за простого замечания

18-летний лунинчанин убил своего деда. 64-летний мужчина, заменивший внуку отца, скончался от полученных ранений.


Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 октября в Лунинце в многоэтажке по улице Красной.

Как стало известно Медиа-Полесью, молодой человек немногим более месяца, после окончания политехнического колледжа, проработал токарем в одной из строительных организаций Лунинца. По оценке коллег, рвением трудиться не отличался, но натура творческая.

Мальчика, ещё новорожденным, бросила мать. Родителей, которых лишили прав, ему заменили бабушка с дедушкой.

В ночь на 24 октября парень пришёл домой выпивший. Как рассказали на работе, в этот день была зарплата. Дед сделал внуку замечание. Не желая слушать наставления, тот схватился за нож...


Журналисты поговорили с коллегами по работе, соседями и педагогами подозреваемого в убийстве.

- Парень колледж заканчивал, когда бабушка пришла просить устроить его на отработку, - говорит коллега по работе и давняя знакомая. - Я убедила начальство принять его, так как знала мальчика с самого рождения – мы вместе находились в роддоме с его матерью. Она мать-кукушка, бросила сына, когда ему 7-8 месяцев было. Отцу он тоже не особо был нужен. Обоих родителей лишили родительских прав. Бабушка с дедушкой всё делали для любимого чада, души в нём не чаяли… После того, как устроился к нам, пропал на несколько месяцев. Появился только в сентябре. В итоге чуть более месяца отработал.

- Знаю этого парня лишь визуально, - говорит один из жильцов дома 117А по ул. Красная. – Было заметно, что он хочет привлечь к себе внимание: одежда, причёска говорили об этом. Музыку тяжёлую слушал. Знаю, что выпивал. И общался с такими же, как сам. С бабушкой и дедушкой его не знаком, знаю только, что вырос он без родителей. Вот и результат.

- Вид у этого парня «бандюковатый», - говорит ещё один сосед. – Вёл себя вызывающе, внешне тоже «отличался». И компания у него была соответствующая. Даже, честно скажу, у меня как-то мысли были о том, что его вполне могут посадить за что-нибудь. Знаю, что даже водку из магазина с дружками пытались украсть. Но чтобы убийство… Дедушка и бабушка – нормальные люди. Бабушка на мини-рынке торговала, так я лично видел, как внук приходил к ней за деньгами. Жалко бабушку. Она, насколько я знаю, жизнь положила на воспитание этого внука.

- Парня не знаю, знаю его отца, - слова ещё одного соседа. – Его лишили родительских прав в своё время. Если честно, то ничего хорошего о нём сказать не могу. Тяжёлый случай.

- Про бабушку могу сказать только хорошее, - говорит жительница дома, где случилась трагедия. – Она смотрела за внуком и когда он малышом был, и когда вырос. Переживала за него. А он сложный мальчик, это да. Да глянуть на него, - всё понятно. То волосы выкрасит, то музыку включит такую, что слушать невозможно. Несчастная женщина, как теперь ей жить?


- С этим парнем можно было нормально общаться только в положительном ключе, - говорят педагоги политехнического колледжа, где он учился. – Чуть что не по нему, сразу агрессия. Мог и рюкзак швырнуть, и дверью хлопнуть. Его опекуном была бабушка, мы с ней постоянно контактировали. Знали ситуацию парня, что растёт без родителей, потому старались помягче как-то с ним. За время учёбы в колледже дважды был замешан в правонарушениях, связанных со спиртным. Когда окончил учёбу, стал выпивать чаще. Он постоянно ходил в чёрном капюшоне, мы постоянно напоминали, что его надо снимать на занятиях. Часто уже после окончания учёбы приходил к колледжу, сидел тут на лавочке. Один или с собакой.

Все мы очень сочувствуем бабушке. Она себя не жалела, всё делала, чтобы внук вырос достойным человеком. Не представляем, как она будет жить после этой трагедии.
"Белорусский партизан"
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