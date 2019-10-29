Чиновники изменили школьную программу

Так, для учеников 9 классов изменения вносятся в программу по следующим предметам: белорусский язык и литература, русский язык и литература, иностранный язык, математика и физика, биология и химия, информатика, история Беларуси и Всемирная история, обществоведение и география, трудовое обучение и физкультура.





К каждой учебной программе приводится пояснительная записка.





“Цель обучения русскому языку – сформировать у учащихся систему знаний о языке и речи; научить их пользоваться языком во всех видах речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение) и в избранных сферах применения языка; развивать интеллектуальную, духовно-нравственную, коммуникативную, гражданскую культуру учащихся”, – говорится в пояснительной записке к программе по русскому языку.









— Вывучэнне беларускай мовы не можа абмяжоўвацца запатрабаваннямі асобы ў лінгвістычных ведах, азнаямленнем вучняў з моўнымі адзінкамі і законамі. Абавязак устаноў адукацыі — навучыць сваіх выхаванцаў карыстацца беларускім словам, дапамагчы ім авалодаць маўленчай этыкай і культурай. Вучням трэба даць такую лінгвістычную адукацыю, якая дапаможа ім не толькі граматычна правільна ствараць і афармляць свае вусныя і пісьмовыя паведамленні, але і выбіраць з багатага арсенала выяўленчых моўных сродкаў самыя трапныя, самыя дасканалыя і пераканальныя. У сувязі з гэтым неабходна штодзённа ўдасканальваць маўленчую практыку вучняў, якая наладжваецца ў форме гутаркі, пісьма, чытання, публічных выступленняў, слухання радыё- і тэлеперадач, вучэбных лекцый, дакладаў, паведамленняў, — отмечается в пояснительной записке к изменениям в учебную программу по белорусскому языку.





Для 10- и 11-классников изменения внесены только в программу по физкультуре. Для 8-классников — по трудам, географии и физкультуре, 7-классников — по трудам, биологии и физкультуре, 6-классников — по русской литературе и физкультуре, для 5-классников — по русскому языку и литературе, по физкультуре.





В пояснениях к учебной программе по трудовому обучению говорится, что курс для мальчиков состоит из заданий по обработке древесины и металлов, ремонтным работам в быту, для девочек — из основ домоводства, приготовления пищи, изготовления швейных изделий и выращивания растений.









— В процессе трудового обучения учителю необходимо использовать межпредметные связи с такими учебными предметами, как «Физика», «Биология», «Химия», «Математика», «Информатика», которые активизируют познавательную деятельность учащихся, развивают их мышление и память при переносе и обоб ии знаний из разных учебных предметов, — отмечается в постановлении Минобразования.





Напомним, Александр Лукашенко неоднократно критиковал учебные программы.





— В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы… Математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном — в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу, — заявил глава государства в феврале.





Тогда же он подчеркнул, что есть договоренность об изменении школьных и вузовских программ:





— Начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний.





Процедура перехода всех классов на новые учебные программы будет завершена к 2021−2022 годам, когда выпустятся нынешние старшеклассники, проходящие старую программу. Об этом заявлял министр образования Игорь Карпенко.