На Бали ищут белоруса, который мог упасть с обрыва в океан





Как рассказали агентству в полиции, в воскресенье 27 октября около 19.30 по местному времени поступила информация от людей, что турист из Беларуси, видимо, потерял равновесие и упал, делая селфи, с обрыва в регионе Южная Кута, округ Бадунг. Прибыв на место, правоохранители обнаружили лишь паспорт гражданина и взятый напрокат белый автомобиль. Предполагается, что мужчина приехал к обрыву один, без компании.





С воскресенья поисково-спасательная служба Бали и другие ведомства отрядили персонал для ведения поиска. Однако процесс тормозят сложная местность и плохая видимость, поэтому операция была продлена на следующий день. Как полагают спасатели, турист мог быть унесен приливным течением.