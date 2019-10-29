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На Бали ищут белоруса, который мог упасть с обрыва в океан

На острове Бали ищут белорусского туриста, который предположительно упал с обрыва в воды Индийского океана, когда делал селфи. Об этом сообщает индонезийское новостное агентство Antara со ссылкой на местную полицию.


Как рассказали агентству в полиции, в воскресенье 27 октября около 19.30 по местному времени поступила информация от людей, что турист из Беларуси, видимо, потерял равновесие и упал, делая селфи, с обрыва в регионе Южная Кута, округ Бадунг. Прибыв на место, правоохранители обнаружили лишь паспорт гражданина и взятый напрокат белый автомобиль. Предполагается, что мужчина приехал к обрыву один, без компании.

С воскресенья поисково-спасательная служба Бали и другие ведомства отрядили персонал для ведения поиска. Однако процесс тормозят сложная местность и плохая видимость, поэтому операция была продлена на следующий день. Как полагают спасатели, турист мог быть унесен приливным течением.
Belmir.by
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