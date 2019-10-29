В Полоцке поезд протаранил автомобиль
Вечером 28 октября в Полоцке грузовой поезд на железнодорожном переезде протаранил «Daewoo Nexia», который пытался проехать на красный сигнал светофора. В результате ДТП никто не погиб.
Об этом сообщает ГАИ Витебского облисполкома, передает "Белсат".
За рулем автомобиля находился 20-летний местный житель.
«В заднюю правую часть автомобиля произошел удар, от которого автомобиль отбросило на противоположную сторону железнодорожных путей и он налетел на железнодорожный светофор. В автомобиле находилось еще 3 пассажира.
В результате ДТП жительница Полоцка 1997 года рождения, которая ехала на заднем сиденье автомобиля, доставлена в больницу. Ее осматривают врачи. Водителя и 2-х пассажиров врачи осмотрели на месте. В медучреждение они не доставлялись», – сообщили в ГАИ.
Источник: ИИ/ИР belsat.eu
09:53 29/10/2019
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