В Полоцке поезд протаранил автомобиль

За рулем автомобиля находился 20-летний местный житель.





«В заднюю правую часть автомобиля произошел удар, от которого автомобиль отбросило на противоположную сторону железнодорожных путей и он налетел на железнодорожный светофор. В автомобиле находилось еще 3 пассажира.













В результате ДТП жительница Полоцка 1997 года рождения, которая ехала на заднем сиденье автомобиля, доставлена в больницу. Ее осматривают врачи. Водителя и 2-х пассажиров врачи осмотрели на месте. В медучреждение они не доставлялись», – сообщили в ГАИ.