Глава NASA поддержал возвращение Плутону статуса планеты
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает Плутон планетой.
Об этом сообщает Forbes.
«Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон — это планета», — заявил Брайденстайн.
Издание напоминает, что Плутон перестали считать планетой в 2006 году. Это произошло после того астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, которая примерно таких же размеров как Плутон.
09:56 29/10/2019
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