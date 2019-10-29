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Глава NASA поддержал возвращение Плутону статуса планеты

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает Плутон планетой.




Об этом сообщает Forbes.

«Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон — это планета», — заявил Брайденстайн.

Издание напоминает, что Плутон перестали считать планетой в 2006 году. Это произошло после того астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, которая примерно таких же размеров как Плутон.
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