На польско-белорусской границе от истощения умер тигр

Но в Беларусь машину не пустили, так как нет всех необходимых документов, пишет Gazeta Wyborcza. Между тем владелец отказывается их возвращать в Италию.





В поездку из-под Рима тигры отправились 22 октября. Перевозят их в ящиках, от чего состояние зверей ухудшается. Животные истощены от путешествия, и один из тигров умер. Кормят тигров куриным мясом, которое покупают в магазине.







