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На польско-белорусской границе от истощения умер тигр

На польско-белорусской границе задержали грузовик с десятью тиграми. Животных везли из Италии в Россию.

Но в Беларусь машину не пустили, так как нет всех необходимых документов, пишет Gazeta Wyborcza. Между тем владелец отказывается их возвращать в Италию.

В поездку из-под Рима тигры отправились 22 октября. Перевозят их в ящиках, от чего состояние зверей ухудшается. Животные истощены от путешествия, и один из тигров умер. Кормят тигров куриным мясом, которое покупают в магазине.


Ветеринарная инспекция обратилась к польским зоопаркам с просьбой принять тигров. Согласился только зоопарк в Познани, который может взять шесть животных, передает "Еврорадио".
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