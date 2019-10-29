На польско-белорусской границе от истощения умер тигр
На польско-белорусской границе задержали грузовик с десятью тиграми. Животных везли из Италии в Россию.
Но в Беларусь машину не пустили, так как нет всех необходимых документов, пишет Gazeta Wyborcza. Между тем владелец отказывается их возвращать в Италию.
В поездку из-под Рима тигры отправились 22 октября. Перевозят их в ящиках, от чего состояние зверей ухудшается. Животные истощены от путешествия, и один из тигров умер. Кормят тигров куриным мясом, которое покупают в магазине.
Ветеринарная инспекция обратилась к польским зоопаркам с просьбой принять тигров. Согласился только зоопарк в Познани, который может взять шесть животных, передает "Еврорадио".
09:35 29/10/2019
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