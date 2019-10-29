Пока еще законные супруги решили по-разному поставить точку в отношениях. Муж — традиционно: в начале октября тренер по сквошу белорус Дмитрий Иванов подал иск о разводе в Басманный суд Москвы. А вот Лолита решила вообще стереть из памяти и паспорта девять лет супружеской жизни: артистка требует признать фиктивным свой пятый брак с молодым супругом (Иванова, который младше Милявской на 12 лет, она в последнее время называет не иначе как «альфонсом» и «кровососом»). Судебное заседание состоится на днях, представлять интересы певицы будет звездный адвокат Сергей Жорин. Возможно, на столь радикальные меры Лолита пошла после того, как узнала, что муж ей изменял, а последний год так и вовсе содержал на ее деньги новую пассию — косметолога из Беларуси.





«Комсомолка» узнала подробности у адвоката Жорина:





- Сергей, разве можно признать такой брак фиктивным? Они столько лет были счастливы, во всех интервью рассказывали, как любят друг друга…





- И что? Супруги могут прожить вместе хоть 40 лет - на фиктивность брака это не влияет. Все дело в том, с какими целями один из них вступал в брак. Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным. Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались.









- А поподробнее? Это связано с изменами?





- Пока подробностей не раскрываем — мы их заявим в суде.





- Но для чего это нужно? Чтобы не делить совместно нажитое имущество?





- Ну, это уже во вторую очередь. А главное — что Лолита правдоруб. Для нее вопрос «Зачем?» в принципе не стоит. Когда она узнала определенные обстоятельства, она просто не могла поступить иначе: для нее важно зафиксировать это по закону. Она принципиальный человек, и хочет чтобы все было по-честному и в рамках закона.





Между тем, согласно Семейному Кодексу, брак можно признать недействительным, если один из супругов уже женат/замужем, признан недееспособным из-за психического расстройства, скрыл наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, а также если вступил в официальный союз без желания создать семью.