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В Беларуси несовершеннолетних могут начать выводить из-под уголовного наказания

В Беларуси могут принять Концепцию совершенствования юстиции для несовершеннолетних. Проект рассматривал Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте с участием председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Подчёркивается, что изучался зарубежный опыт — во многих странах происходит сужение сферы карательного воздействия уголовного наказания для несовершеннолетних. Подобные шаги могут сделать и в нашей стране.

Совет решил считать целесообразным принятие Концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних. Она предусматривает развитие внесудебных способов решения уголовно-правовых конфликтов с их участием, информирует pravo.by.
Еврорадио
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