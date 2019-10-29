В Беларуси несовершеннолетних могут начать выводить из-под уголовного наказания

В Беларуси могут принять Концепцию совершенствования юстиции для несовершеннолетних. Проект рассматривал Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте с участием председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.