Белорус в Италии громил автомобили и избил трех полицейских

Приехавший патруль не сразу смог успокоить мужчину. Сначала беларус напал женщину-полицейского, а потом на двух ее коллег, которые попытались ее защитить.





Мужчину арестовали. Его будут судить по обвинениям в применении насилия, повреждении имущества и сопротивлению представителям власти. Пострадавшие полицейские получили от пяти до 7 дней больничного.



