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Белорус в Италии громил автомобили и избил трех полицейских

Инцидент произошел в Генуе ночью 26 октября. 30-летний беларус с гражданством Италии громил автомобили на парковке. Местные жители вызвали полицию, сообщает Genova Today.

Приехавший патруль не сразу смог успокоить мужчину. Сначала беларус напал женщину-полицейского, а потом на двух ее коллег, которые попытались ее защитить.

Мужчину арестовали. Его будут судить по обвинениям в применении насилия, повреждении имущества и сопротивлению представителям власти. Пострадавшие полицейские получили от пяти до 7 дней больничного.
Reform.by
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