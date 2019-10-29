Поляки нашли сигареты на $1,6 миллиона в фуре из Беларуси

Контрабандные сигареты обнаружили сотрудники таможни в фуре с металлическими дверями. Они были спрятаны в дверях-пустышках, говорится в сообщении.





Всего таможенники нашли около 450 тысяч пачек на сумму 6,3 млн злотых (1,64 млн долларов).