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Поляки нашли сигареты на $1,6 миллиона в фуре из Беларуси

Они были спрятаны в дверях-пустышках.

В Польше задержали одну из самых крупных контрабандных партий сигарет. Нелегальный груз был спрятан в фуре, которая везла металлические двери из Беларуси. Об этом сообщает Палата налогового администрирования в Люблине (перевод — tut.by).

Контрабандные сигареты обнаружили сотрудники таможни в фуре с металлическими дверями. Они были спрятаны в дверях-пустышках, говорится в сообщении.

Всего таможенники нашли около 450 тысяч пачек на сумму 6,3 млн злотых (1,64 млн долларов).


Сигареты, перевозимый груз, а также грузовик задержаны для дальнейшего разбирательства.

Сообщается, что это самая крупная контрабандная партия сигарет, задержанная в этом году в Люблинском воеводстве, и одна из крупнейших в Польше.

По расчетам консалтинговой компании KPMG, ежегодно из Беларуси вывозится для нелегальной продажи 13 млрд сигарет, из них в Россию в 2018 году поступило 8,6 млрд сигарет. По разным оценкам, доля контрабандных сигарет из Беларуси в Евросоюзе занимает 10−15% от всего «серого» объема.
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