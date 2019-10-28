ДТП в Польше: при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса
Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом, сообщает радио Polskie Radio Bialystok.
ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси в возрасте 24 и 46 лет.
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21:33 28/10/2019
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