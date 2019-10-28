Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ДТП в Польше: при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса

Два белоруса погибли в Польше при в результате аварии на автодороге между Белостоком и Августовом, сообщает радио Polskie Radio Bialystok.

ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября. Водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли два гражданина Беларуси в возрасте 24 и 46 лет.

Дорогу после ДТП заблокировали на 4 часа - полиция устанавливала причины происшествия, переводит БелТА
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru