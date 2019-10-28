"Семёрку" Дмитрия Медведева выставили на продажу по цене нового Renault Logan
Что в автомобильном музее может делать ржавый ВАЗ-2107, который был явно серьезно потрепан жизнью, ведь легко можно было найти автомобиль в гораздо лучшем состоянии? И почему здесь фотография российского премьера на лобовом стекле?
Все объясняется предельно просто: именно этот автомобиль когда-то принадлежал нынешнему председателю правительства РФ, а ранее - президенту страны, пишет Carakoom.
Владельцем "семерки" 1994 г.в. Медведев стал в 2001-м. Это подтверждает оригинал ПТС с подписью высокопоставленного (ныне) владельца. Впоследствии седан выкупил один из жителей Ленинградской области, который в 2010 году продал его в Зеленоградский музей ретроавтомобилей.
В 2019-м музей по неизвестной причине решил избавиться от авто. В настоящее время ВАЗ-2107 Медведева с пробегом 26.000 км продается за 650.000 рублей, или около 10.200 долларов по текущему курсу.
Фото Auto.ru
21:20 28/10/2019
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