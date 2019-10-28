Обнаружено место, где сотрудники НКВД убили более 100 человек

Место массовых расстрелов времен сталинского террора нашел могилевский краевед Владимир Ерощенко около агрогородка Восход. Это поселок в десяти километрах от Могилева, сообщает svaboda.org.





Краевед говорит, что сотрудники НКВД в местном сосняке около шоссе на Гомель убили более 100 человек.

Краевед Владимир Ерощенко: «Поселения не зря выбрали для расстрелов»

Место Владимир Ерощенко, подполковник милиции в отставке, определил из рассказов старожилов деревни Вильчицы. Четыре года он добивался от властей разрешения на установку креста в память о расстрелянных. Его поставили в прошлом году. 27 октября Поклонный крест освятил настоятель Храма святой Троицы отец Анатолий.





«Лет пять назад сельчане 1928-29 годов рождения рассказали, что за один километр от Вильчиц в лесном массиве возле лесной дороги на деревню Запрудье в 1937-38 годах расстреливали „врагов народа“. Ночью приезжали черные воронки, а потом из леса слышны были выстрелы», — пересказывает воспоминания сельчан Владимир Ерощенко.





Освещение отцом Анатолием креста на месте массовых расстрелов

Краевед утверждает, что один из жителей Вильчиц Павел Шкредов подростком подсмотрел, как стреляли тех, кого привозили люди в военной форме. Их ставили на край заранее вырытой ямы и стреляли в затылок. Потом стреляли еще в саму яму, куда тело падало. Место оцепляли военные. Яму после расстрелов закапывали. Павел Шкредов умер.









Владимир Ерощенко говорит, что это место не зря выбрали для расстрелов. Оно на возвышенности, весной в 1930 году по ней могла проехать машина. По его подсчетам, здесь могли расстрелять около 100 человек. Чтобы проверить это, необходимы раскопки, проведения которых он сейчас добивается.

Жительница Вильчиц Анастасия Шкредова: «Родные откапывали расстрелянных, чтобы похоронить»

89-летняя жительница Вильчиц Анастасия Шкредова рассказала Свободе, что отец, когда ей было 7-8 лет, накануне Пасхи в ночь на чистый четверг пришел в баню и сказал, что машины со слабым освещением повезли снова стрелять врагов народа. Проехало тогда машины четыре, говорит она.





«Когда мы ходили за ягодами, то мама показывала яму, — вспоминает Анаст ия Антоновна. — Рассказала, что после расстрелов дня два, или три дышала земля. Придя позже, мы увидели, что земля уже провалилась и на сосне был вырезан крест. Это было недалеко от шоссе».









По словам Анастасии Шкредовой, из села Дубинка, которая неподалеку от Вильчиц, расстреляли семерых братьев. Позже родные пришли ночью и откопали их тела, чтобы похоронить. Анастасия Антоновна слышала тогда от взрослых, что тем, кого везли стрелять, затыкали рот пробками, чтобы не кричали.





Место, где убивали людей, здешние называли Лыковский мостик.





О жутких событиях из своего детства Анастасия Антоновна не вспоминала всю свою жизнь, потому что боялась, что за это могут наказать. Решилась рассказать только когда ее попросил Владимир Ерощенко.

Житель Вильчиц Павел Ермаков: «На месте расстрелов оставалась площадка со свежим грунтом»

Старейший житель Вильчиц 90-летний Павел Ермаков также помнит, как везли стрелять «врагов народа». Как и Анастасия Шкредова говорит, что несколько машин ночью на чистый четверг въехали в лес. Потом из него послышались выстрелы.





По его словам, в ту ночь привезли две партии людей на расстрел. О том, кого стреляют, говорили взрослые, которые знали, что происходило. На следующий день он с друзьями осмотрел то место. Там была площадка со свежим грунтом и «больше ничего».









«Когда узнали родители, что мы ходили туда, где расстреливали людей, то надрали нам уши. Стращали нас: хотим ли мы, чтобы и нас так же расстреляли. С тех пор мы опасались туда ходить», — вспоминает Павел Сергеевич.





По его словам, когда началась война, немцы приказали вдоль шоссе вырубить лес на сто метров вглубь, чтобы помешать партизанам устраивать диверсии. Поэтому сейчас на месте расстрелов не очень старый сосняк.





«Когда война закончилась, никому нужны не были те, кого в лесу постреляли, — добавляет он. — С течением времени вырос лес».





Старожил деревни Вильчицы 90-летний Павел Ермаков

Могилевский райисполком: «Считаем необходимым увековечить память пострадавших от репрессий»

Краевед Владимир Ерощенко обращался в Управление областной милиции и КГБ, чтобы те подтвердили, что около Вильчиц расстреливали людей. Оттуда отписали, что «информацией о расстрельном полигоне НЕ располагают». Из самого райисполкома Ерощенко сообщили, что из-за «давности лет, разрозненных показаний местных жителей и изменений ландшафта местности, на которой предположительно проводились расстрелы людей, определить конкретное место захоронений расстрелянных не представляется возможным».









«Могилевский районный исполнительный комитет счел необходимым увековечить память пострадавших в 30-х годах от репрессий, — говорится в письме Ерощенко. — На месте предполагаемых расстрелов в лесном массиве установлен деревянный крест высотой два метра. Прилегающая территория упорядочена».





Согласно книге «Память. Могилевский район» в годы сталинских репрессий в 1937-38 годах были расстреляны 155 жителей района. Места захоронения в книге не указаны.





В самом Могилеве известно, что людей стреляли во времена большевистского и сталинского террора в песчаном карьере, который сейчас на проспекте Димитрова. В память о невинно убиенных там поставлен крест.











