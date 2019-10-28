Как Минск избавляют от автохлама
С марта 2019 г. около 800 автовладельцам вручены извещения с требованием привести личный транспорт в надлежащее состояние либо отправить в утиль. За это время 156 неэксплуатируемых машин отбуксированы на охраняемые стоянки.
Сотрудники ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» активно освобождают улицы и дворы столицы от автохлама, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— Мало отправить авто на охраняемую стоянку. Нужно еще установить собственника, его местонахождение, выяснить, жив он или умер, — рассказывает ведущий специалист по эвакуации транспортных средств ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Первухин. — Владельцу отправляем извещение, в котором указывается, что автомобиль обнаружен по такому-то адресу с признаками неэксплуатируемого транспортного средства и в течение 30 дней со дня получения документа его нужно переместить на стоянку, привести в надлежащее состояние либо утилизировать. Если это не делается, автомобиль отправляем на охраняемую стоянку. В судебном порядке он признается бесхозным и утилизируется.
Одним из кандидатов на эвакуацию стал ЗИЛ, обнаруженный в пер. Красивом возле дома № 3. Кабина, рама, колеса в наличии, остальное отсутствует.
На ул. Рабкоровской напротив дома № 24 припаркован Subaru: задние колеса спущены, на кузове видны следы коррозии, под днищем куча мусора…
— Извещение собственник получил, — говорит А. Первухин. — Однако за месяц не нашел времени, чтобы подойти к автомобилю и привести его в порядок.
По словам специалиста, информацию о бесхозном транспорте нередко в службу «115» передают граждане. И на каждое обращение в администрациях районов реагируют. Специалисты выезжают по указанным адресам, но не всегда данные подтверждаются.
— Бывают случаи, когда люди звонят, просто чтобы насолить соседям или освободить для себя местечко на парковке, — объясняет ведущий специалист.
Приезжаем в частный сектор на ул. Докучаева, 11. Здесь уже эвакуатор с легкостью цепляет грузовик Iveco и увозит на стоянку.
— Нет таких машин, которые наша техника не смогли бы поднять и увезти, — заверяет А. Первухин. — Специалисты по эвакуации хорошо подготовлены. Ведь дело приходится иметь с транспортными средствами, техническое состояние которых далеко от идеального.
Фото автора
Игорь Голод
19:20 28/10/2019
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