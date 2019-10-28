С 8 декабря ежедневно будут ходить поезда международных линий № 842/841 и № 844/843 в сообщении Гомель — Новозыбков — Гомель. Отправление из Гомеля в 9.34 и 16.44 и прибытие в Новозыбков в 11.07 и 18.17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова — 11.33 и 19.44 и прибытия в Гомель — 13.06 и 21.19. Цена проезда составит в будние дни 11 рублей 34 копейки, в выходные и праздничные дни — 13 рублей 43 копейки.





С15 декабря назначены новые пересадочные ежедневные поезда № 126/125 Варшава — Брест и № 726/725 Брест — Минск, а также № 136/137 Прага — Варшава — Брест с возможностью пересадки пассажиров по станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест — Москва и с поезда № 27 Москва — Брест. В составе поездов № 136/137 Прага — Варшава — Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва — Прага.









Так, из Варшавы поезд № 126 Варшава — Брест будет отправляться в 12.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10 (по местному времени). Поезд № 726 Брест — Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25.





Из Минска поезд № 725 Минск-Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01, отправляться от станции Брест-Центральный поезд № 125 Брест — Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Заходняя в 22.29 (по местному времени).





Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 125/126 Варшава — Брест предусматривается непосредственно в составе поездов в парке Буг.





Из Праги поезд № 136 Прага — Варшава — Брест будет отправляться в 10.23 под № 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.47. Из Бреста поезд № 137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под № 114.









Поезд Прага — Варшава — Брест будет следовать через станции Острава Главная (Чехия), Тересполь, Варшава Центральная, Катовице (Польша).





Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 136/137 Прага — Варшава — Брест предусмотрен через таможенный зал вокзала станции Брест-Центральный.



