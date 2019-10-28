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В СНГ может появиться свое «Евровидение» под эгидой Игоря Крутого

Музыкальный фестиваль популярной музыки для участников из стран СНГ может состояться уже в 2020 году в Алма-Ате.

Об этом в интервью ТАСС заявил композитор Игорь Крутой, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Команда Крутого уже работает над проектом и решает, «как сделать все оригинально, чтобы не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ».

По словам композитора, фестиваль может быть организован уже в следующем году.

— Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон. И, конечно, хочется выйти даже несколько шире рамок СНГ, — отметил И. Крутой.
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