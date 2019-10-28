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Неожиданный поворот: прокурор готовит новое обвинение для чиновницы Минздрава Реутской

Суд Фрунзенского района Минска объявил перерыв в заседании по делу бывшей руководительницы фарминспекции Минздрава Людмилы Реутской

Неожиданный поворот: прокурор готовит новое обвинение для чиновницы Минздрава Реутской
Об этом сообщили Sputnik в понедельник источники, знакомые с ходом суда.

Суд над экс-чиновницей Минздрава, которая обвиняется в получении взяток, начался в конце сентября 2019 года. В соответствии с предварительным планом судебного заседания, уже 30 октября ей должны были огласить приговор. Однако в понедельник прокурор, которая поддерживает в суде государственное обвинение, заявила ходатайство.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о перерыве в суде в связи с тем, что она намерена предъявить новое обвинение Реутской", – сообщили собеседники агентства.

По их словам, суд дал прокурору почти две недели на написание нового обвинения, судебный процесс возобновится 6 ноября в 14.10.

Реутская более года находится в СИЗО под стражей, ей предъявлено обвинение в том, что она с декабря 2009 года по 15 мая 2018-го неоднократно принимала от представителей коммерческих структур материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера.


В суде почти неделю допрашивали ключевого свидетеля по делу – Ларису Рубцову, главу представительства иностранной компании, которая поставляла на белорусский рынок медпрепараты. 

Рубцова летом прошлого года была задержана оперативниками КГБ и в СИЗО написала явку с повинной о том, что носила взятки Реутской.
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