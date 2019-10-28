Минчанина ограбили средь бела дня

На линию 102 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что когда он выходил из игрового клуба по ул.Карла Либкнехта и садился в такси, чтобы уехать домой, на него напали двое неизвестных.





Мужчины с применением физической силы вытащили его из такси, похитили все денежные средства и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения минчанин лишился 1400 долларов США и 700 рублей.





В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий фигуранты были установлены. Ими оказались ранее неоднократно судимые за совершение грабежей 19-летний и 28-летний минчане.









Известно, что 300 долларов США мужчины успели потратить на собственные нужды.





Первый заместитель начальника Московского РУВД г. Минска Александр Алешкевич напоминает, что за совершение открытого хищения имущества, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно либо группой лиц, в соответствии с частью 2 статьи 206 УК Республики Беларусь («Грабеж»), может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.