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Мужчину привязали скотчем к дереву - требовали отказаться от дачи

В жизни бывают случаи, когда муж и жена спустя десятки лет совместно прожитой жизни становятся друг другу врагами. Так произошло в Гродно, где поругались супруги, которым пошёл уже шестой десяток лет.


Граждане развелись ещё в прошлом десятилетии, но жили вместе в общей квартире особо не ругаясь.

Однако относительно недавно женщина сдружилась с двумя молодыми людьми 1989 года рождения, с которыми периодически выпивала. В какой-то момент вся эта компания приняла решение, что бывший супруг новой знакомой лишний в квартире и высказали ему «пожелание» покинуть помещение. 

Мужчина решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако и этого было мало: бывшая супруга со своими новыми друзьями отправилась на дачу и стали выживать потерпевшего и оттуда. С первого раза окончательно добиться цели не получилось… Уже на другой день, а именно в минувший четверг, подозреваемые вновь пришли на дачу.


Бывший муж сам открыл дверь незваным гостям, женщина же решила лично не участвовать в процессе. После десятиминутной беседы мужчина отказался покидать дачу, тогда злоумышленники попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути подозреваемые набросились на бывшего главу развалившейся семьи, привязали его скотчем к дереву, а позже убежали.

Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей по дачам и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители установили местонахождение подозреваемых, они скрывались на съёмной квартире в областном центре, там были и задержаны. 

Их противоправному поведению дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Незаконное лишение свободы», сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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