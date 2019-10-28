Мужчину привязали скотчем к дереву - требовали отказаться от дачи





Граждане развелись ещё в прошлом десятилетии, но жили вместе в общей квартире особо не ругаясь.





Однако относительно недавно женщина сдружилась с двумя молодыми людьми 1989 года рождения, с которыми периодически выпивала. В какой-то момент вся эта компания приняла решение, что бывший супруг новой знакомой лишний в квартире и высказали ему «пожелание» покинуть помещение.





Мужчина решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако и этого было мало: бывшая супруга со своими новыми друзьями отправилась на дачу и стали выживать потерпевшего и оттуда. С первого раза окончательно добиться цели не получилось… Уже на другой день, а именно в минувший четверг, подозреваемые вновь пришли на дачу.









Бывший муж сам открыл дверь незваным гостям, женщина же решила лично не участвовать в процессе. После десятиминутной беседы мужчина отказался покидать дачу, тогда злоумышленники попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути подозреваемые набросились на бывшего главу развалившейся семьи, привязали его скотчем к дереву, а позже убежали.





Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей по дачам и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители установили местонахождение подозреваемых, они скрывались на съёмной квартире в областном центре, там были и задержаны.



