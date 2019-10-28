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Белорусы стали победителями всемирных соревнований по робототехнике и программированию

Белорусская команда выиграла всемирные соревнования по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge в Дубае, сообщил руководитель команды - преподаватель кафедры информатики и МПИ БГПУ имени М.Танка Александр Францкевич на своей странице в Facebook.

" Моя команда стала чемпионом мира в соревнованиях по робототехнике и программированию FIRST.global. Лучшие из 189 команд мира", - говорится в сообщении.

Беларусь на турнире представляли два школьника (10-11 класс) и три студента — два из БГУ и один из БГУИР.  В этом году конкурс назывался "Ocean Opportunities": командам нужно было очистить океан от загрязняющих веществ. С помощью роботов игроки должные были "забить" большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.

FIRST Global Challenge — ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.
Интерфакс
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