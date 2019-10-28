" Моя команда стала чемпионом мира в соревнованиях по робототехнике и программированию FIRST.global. Лучшие из 189 команд мира", - говорится в сообщении.





Беларусь на турнире представляли два школьника (10-11 класс) и три студента — два из БГУ и один из БГУИР. В этом году конкурс назывался "Ocean Opportunities": командам нужно было очистить океан от загрязняющих веществ. С помощью роботов игроки должные были "забить" большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.





FIRST Global Challenge — ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.