Вскоре в интернете появилось открытое письмо на имя главы костела архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Его написала Надежда Иванова.





Активист Андрей Завалей, лидер движения «Дело Пи», сообщает, что письмо подписали 314 человек, и вчера, 27 октября, его отправили адресату. Это был день четвертой годовщины со дня смерти Михаила Пищевского, которого избили до смерти после гей-вечеринки. При этом Завалей обвиняет в смерти Михаила именно священников:





«Зарубите себе на носу, дорогие и уважаемые священники, что смерть Миши на вашей совести. Именно вы своими речами даёте расти ненависти в отношении ЛГБТ людей, именно вы легитимизируете насилие в наш адрес».