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У католической церкви требуют остановить сбор подписей против ЛГБТ-пропаганды

В сентябре стало известно, что христиане разных конфессий собирают в Беларуси подписи за принятие закона, который запретил бы пропаганду идеологии и ценностей ЛГБТ, особенно среди детей. Организаторы - группа пролайф-активистов - считают, что хоть пока в Беларуси открытой пропаганды таких ценностей нет, такая угроза может возникнуть, пишет Katolik.life.

Вскоре в интернете появилось открытое письмо на имя главы костела архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Его написала Надежда Иванова.

Активист Андрей Завалей, лидер движения «Дело Пи», сообщает, что письмо подписали 314 человек, и вчера, 27 октября, его отправили адресату. Это был день четвертой годовщины со дня смерти Михаила Пищевского, которого избили до смерти после гей-вечеринки. При этом Завалей обвиняет в смерти Михаила именно священников:

«Зарубите себе на носу, дорогие и уважаемые священники, что смерть Миши на вашей совести. Именно вы своими речами даёте расти ненависти в отношении ЛГБТ людей, именно вы легитимизируете насилие в наш адрес».
The Village
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