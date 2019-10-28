У католической церкви требуют остановить сбор подписей против ЛГБТ-пропаганды
В сентябре стало известно, что христиане разных конфессий собирают в Беларуси подписи за принятие закона, который запретил бы пропаганду идеологии и ценностей ЛГБТ, особенно среди детей. Организаторы - группа пролайф-активистов - считают, что хоть пока в Беларуси открытой пропаганды таких ценностей нет, такая угроза может возникнуть, пишет Katolik.life.
Вскоре в интернете появилось открытое письмо на имя главы костела архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Его написала Надежда Иванова.
Активист Андрей Завалей, лидер движения «Дело Пи», сообщает, что письмо подписали 314 человек, и вчера, 27 октября, его отправили адресату. Это был день четвертой годовщины со дня смерти Михаила Пищевского, которого избили до смерти после гей-вечеринки. При этом Завалей обвиняет в смерти Михаила именно священников:
«Зарубите себе на носу, дорогие и уважаемые священники, что смерть Миши на вашей совести. Именно вы своими речами даёте расти ненависти в отношении ЛГБТ людей, именно вы легитимизируете насилие в наш адрес».
16:26 28/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение