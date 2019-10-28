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В Витебске словили "банду граффитистов"

Правоохранителям удалось установить личности граффитистов, которые в ночь с 3 на 4 августа текущего года разрисовали вагоны на станции "Орша-Центральная", сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Тогда неизвестные написали на одном из вагонов поезда региональных линий название популярной российской рэп-группы. По факту порчи имущества было заведено уголовное дело по ст. 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества).

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий милиционеры выяснили, кто оставил граффити. Оказалось, что в Орше орудовали представители целой группы, в которую входит более десяти человек в возрасте от 18 до 30 лет. Что интересно, все граффитисты проживают в различных регионах Беларуси", – уточнили в пресс-службе.

Рисунки "художники" также оставляли по всей стране. Для этого граффитисты выезжали на своеобразные "акции", например, в оршанском эпизоде участвовало четыре человека.


Следствие выяснило, что идейным вдохновителем в группе был 27-летний житель агрогородка Ратомка Минской области. Судом Оршанского района и города Орши мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин.

Как сообщили в милиции, остальные члены группировки также будут привлечены к ответственности.

Сотрудники Оршанского отдела внутренних дел на транспорте ведут проверку на причастность граффитистов к аналогичным преступлениям.
Sputnik.by
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