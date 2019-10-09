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Белорусы создали петицию, чтобы сделать 31 декабря и 2 января выходными

В этом месяце на сайте petitions.by появилось предновогоднее обращение к Совмину и Минтруда. Белорусы хотят отдыхать три дня подряд — с 31 декабря по 2 января. И не отрабатывать за это по субботам. В Минтруда готовы рассмотреть предложение, но окончательное решение — за президентом, пишет Onliner.by.

Текст такой: 

«Мы, нижеподписавшиеся, очень убедительно просим отменить принятое Постановление от 09.10.2019 №688 „О переносе рабочих дней в 2020 году“. И в этой связи просим установить 31 декабря и 1, 2 января (начиная с 2019 и 2020 года и в последующие годы) полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни. Данные изменения, полагаем, очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)».

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты пояснили, что выходные и праздничные дни у нас устанавливаются указом главы государства.

— Но в любом случае мы рассмотрим петицию, в адрес министерства может быть направлено предложение по определению в том числе выходных дней и профессиональных праздников, — сказали в ведомстве.
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