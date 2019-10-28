Как сообщает пресс-служба БЖД, это повлекло опоздание ряда пассажирских поездов региональных линий экономкласса Молодечно–Минск–Молодечно. Время опоздания составляет от 20 минут до 2 часов 40 минут.





Также с опозданием следуют поезда межрегиональных линий бизнес-класса Гродно–Минск и региональных линий бизнес-класса Полоцк–Минск. Время задержки составляет от 40 минут до 1 часа 10 минут.







