Товарняк сломался на перегоне: поезда молодечненского направления идут с опозданием
28 октября 2019 года на перегоне Уша–Олехновичи по причине технической неисправности произошла остановка грузового поезда №2732.
Как сообщает пресс-служба БЖД, это повлекло опоздание ряда пассажирских поездов региональных линий экономкласса Молодечно–Минск–Молодечно. Время опоздания составляет от 20 минут до 2 часов 40 минут.
Также с опозданием следуют поезда межрегиональных линий бизнес-класса Гродно–Минск и региональных линий бизнес-класса Полоцк–Минск. Время задержки составляет от 40 минут до 1 часа 10 минут.
14:25 28/10/2019
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