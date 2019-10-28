Культовый режиссер Дэвид Линч получил почетного "Оскара"





Кинорежиссер Дэвид Линч получил почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.





Кроме Линча аналогичную награду получили актёр Уэс Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками», «Аватар») и итальянский кинорежиссер Лина Вертмюллер («Паскуалино. „Семь красоток“», «На этот раз поговорим о мужчинах», «Фильм о любви и анархии»).





Также награду им. Джина Хершолта за гуманитарную деятельность получила актриса Джина Дэвис.





"Это голливудская вечеринка в лучшем смысле слова — возможность чествовать четырёх членов семьи нашего сообщества кинематографистов за их выдающиеся достижения", - заявил во время церемонии вручения статуэток президент киноакадемии Дэвид Рубин









Дэвид Линч — режиссёр, трижды номинировавшийся на «Оскар» как лучший режиссёр картин «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и за лучший адаптированный сценарий фильма «Человек-слон». Помимо этого, он снял сериал «Твин Пикс», картины «Синий бархат» , «Малхолланд Драйв» и «Дикие сердцем».