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В Лидском районе мужчина совершил наезд на сотрудника ГАИ, пытаясь "отбить" своего отца

В Лидском районе мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ГАИ, сообщили в Следственном комитете.


"По данным следствия, в субботу около 13.55 сотрудники ГАИ в одной из деревень Лидского района заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Transporter. В ходе его остановки и последующей проверки установлено, что у 58-летнего водителя документов при себе не было. Также от него исходил запах алкоголя. Мужчине было предложено проехать для дальнейшего освидетельствования", - рассказали в СК.

Во время движения сотрудников ГАИ "подрезал" автомобиль Audi под управлением 23-летнего сына водителя Volkswagen. Преградив дорогу, он пытался воспрепятствовать отправке его отца на освидетельствование и совершил наезд на одного из сотрудников ГАИ. Ему причинены телесные повреждения.

С места происшествия мужчина скрылся, однако вскоре был задержан.


Следователями осмотрено место происшествия, а также автомобиль, которым управлял 23-летний мужчина, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята запись видеорегистратора служебного автомобиля ГАИ.

Лидским районным отделом СК в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). 
Интерфакс
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