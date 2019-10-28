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В Беларуси не хватает медиков? Скоро их будет еще меньше

В Беларуси давно ощущается острая нехватка медиков. Решить проблему еще лет пять тому обещал экс-министр Жарко. Но, как говорят, а воз и ныне там. А скоро будет еще хуже.


Польша намерена упростить правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза, сообщает Polskie Radio.

Медикам не придется проходить процедуру подтверждения диплома. Планируется, что разрешение на работу будет выдавать конкретная польская больница после прохождения врачами экзамена на право профессиональной деятельности в стране. 

Соответствующие поправки готовятся в закон, регламентирующий работу врачей и стоматологов. Проект уже поступил в польский Сейм.

Без процедуры нострификации диплома врачи смогут получать разрешение на работу сроком на пять лет. Оно будет привязано к конкретному учреждению здравоохранения. 

В первую очередь изменения направлены на привлечение врачей из Беларуси и Украины, передает радио. В Польше наблюдается нехватка медиков.


Как пишет reform.by, принятие закона может ускорить отток квалифицированных специалистов из беларусского здравоохранения. 

По информации польского радио, в среднем врачи в стране получают около 3-4 тыс. евро в месяц, в то же время как средняя номинальная начисленная зарплата в беларусском здравоохранении составляет 935,7 рубля, или около 400 евро. У врачей она выше, но явно не дотягивает до польского уровня, даже если в три раза выше средней по отрасли.

В прошлом году почти 137,7 тыс. граждан Беларуси впервые получили вид на жительство в странах Евросоюза. При этом 91,9% видов было выдано именно Польшей, в основном за счет карты поляка. В сравнении с 2017 годом их число удвоилось.
"Белорусский партизан"
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