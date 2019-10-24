Жильцы дома винят соседей-депутатов в «бардаке»

Этот дом находится, пожалуй, в самом лучшем месте Минска — прямо в парке 40-летия Октября на благоустроенной набережной реки Свислочь. Здесь никогда не бывает шумно, хотя под землей лежит метро, а через мост клубится Октябрьская и гремит рейвами OK16. В общем, перед вами настоящий райский остров с поправкой на суровую минскую действительность.





Но и здесь не все слава богу. И жильцы винят во всем депутатов. Причем не тех, которые дают пустые обещания по телевизору, а тех, которые живут с ними в одном подъезде.





— Здесь все очень плохо, — без особых вступлений начинает рассказ разочарованная жительница. — Многие квартиры в этом доме были переданы Главному хозяйственному управлению при президенте и выделены депутатскому корпусу в качестве служебного жилья. А депутаты — такие слуги народа, которые убеждены, что это народ их должен обслуживать. Поэтому товарищество собственников мы при всем желании не организуем: нам придется брать финансовую нагрузку за депутатов на себя.









Дом стоит на обслуживании ЖЭСа, бардак полнейший, такой же, как во всей стране. Мало кто из депутатов здесь живет. Живут их дети, родственники, квартиры сдаются в аренду совершенно посторонним людям. Для них это «казенный дом», понимаете?





Этот дом, может, и задумывался как элитный, но при его строительстве сэкономили на всем, на чем можно было сэкономить. В первые годы после сдачи в эксплуатацию его называли «Титаником», потому что здесь регулярно случались потопы. Да, у этого дома великолепное расположение, хорошая архитектура, отличные планировки. Но в самом доме — бардак.