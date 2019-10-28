Активисты считают, что людей на улицу выведут экологические проблемы

«Остановим химический Чернобыль!» Воскресный пикет кандидатки от ОГП Татьяны Сиваченко был посвящен протесту против российского завода «Омск-Карбон Могилев», который должны запустить к концу этого года, передает "Белсат"





«Я хочу поднять проблемы экологии. Только в период предвыборной кампании мы вправе вот так официально стоять с плакатами и агитировать людей», – говорит Сиваченко.





Кроме этого кандидат призывает граждан становиться наблюдателями, чтобы в очередной раз зафиксировать нарушения процедуры выборов. О том, что голоса на участках как следует не посчитают, в ОГП говорят уже сейчас.









«Партия, которая занимается выборами, имеющая десять кандидатов в Могилевской области, у нас нет ни одного представителя ни в одной комиссии в этой области», – говорит член партии Владимир Шанцев.





Не верит в честность выборов и большинство опрошенных нами могилевчан:





«Выборы состоятся в таком же формате. Ничего нового не произойдет».





«Я думаю, что ничего не изменится. Все будет, как и было».





«Я стараюсь не вникать в политику, она мне не нравится. Мне ее не преподавали в университете, она мне не нравится».





На другом конце Беларуси – в Бресте – кандидат в депутаты Владимир Мороз также поднимает вопросы экологии. Митинг с требованием окончательно закрыть аккумуляторный завод «АйПауэр» запланирован на 3 ноября у Дворца культуры профсоюзов.





Сегодня же на главной площади Бреста более 100 человек снова вышли на традиционное кормление голубей.





«Люди имеют получать достойную зарплату у себя на родине. Нет – заводу АКБ! Нет строительству атомной электростанции! Баста режиму Лукашенко! Баста колхозной диктатуре!», – звучало сегодня у стендов кампании «Европейская Беларусь».





Протестующие напоминают: на предприятии продолжает наблюдаться активность.





«Каждый день приезжают 20-25 человек на работу, идет какой-то техпроцесс. Регулярно приезжает и уезжает грузовой транспорт», – говорит участник «свинцовой стражи» Олег Вялов.









Власти пока никак не реагируют на выявленные факты, говорит активист.





Зато не зарегистрировали кандидатами в депутаты противников аккумуляторного завода Романа Кисляка и Елену Макаревич.





«Я считаю, что имел место бман. Это преступление, которое должно расследоваться нашими правоохранительными органами», – говорит активистка.





Правоохранительные органы же сегодня с мегафоном пытались согнать с площади людей, которые кормили голубей.





«Если власти хотят получить социальный взрыв перед выборами, они получат. Все предпосылки к этому есть, это нерегистрация кандидатов по надуманным причинам. Если продолжится в том же духе, социальная напряженность будет расти», – отмечает противник аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.





Активисты утверждают, что будут продолжать выходить на площадь, по крайней мере, пока вопрос завода не решат раз и навсегда.



