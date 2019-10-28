В Великобритании ушел из жизни писатель Владимир Буковский

Известный публицист и участник советского диссидентского движения Владимир Буковский скончался в возрасте 76 лет в больнице английского города Кембридж вечером в воскресенье, 27 октября, сообщает dw.com





Владимир Буковский в Москве (фото из архива)







Смерть наступила в результате остановки сердца. В последние годы у писателя было слабое здоровье, говорится на официальном сайте Буковского.





Владимир Буковский родился в декабре 1942 года в городе Белебей Башкирской АССР. Учился в Москве, куда семья вернулась из эвакуации. Услышав доклад Хрущева о культе личности Сталина и преступлениях сталинского режима на ХХ съезде КПСС, Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии. Первый его конфликт с властью произошел в 1959 году, когда он был исключен из школы за участие в издании рукописного журнала.





В начале 1960-х годов Буковский стал одним из организаторов публичных чтений запрещенных стихов у памятника Владимиру Маяковскому. В 1961 году за участие в антисоветских молодежных собраниях его отчислили из Московского университета. Буковского неоднократно арестовывали и направляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.





Высылка из Советского Союза





В декабре 1976 года Буковский был выслан из СССР в обмен на лидера компартии Чили Луиса Корвалана. Вскоре после этого Буковский был принят в Белом доме президентом США Джимми Картером.





Впоследствии он поселился в Великобритании и окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология". Он посетил Москву впервые с момента высылки лишь в апреле 1991 года по приглашению тогдашнего президента России Бориса Ельцина.





В 2007 году Буковский и сам был выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции, но не смог зарегистрироваться, поскольку давно не проживал на территории России.





Буковский - автор ряда книг, в том числе "Письма русского путешественника", "Московский процесс", " Золотой эшелон". Кроме того, он нередко выступал со статьями в прессе.