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В Великобритании ушел из жизни писатель Владимир Буковский

Публицист и один из самых известных советских диссидентов прожил 76 лет.

Известный публицист и участник советского диссидентского движения Владимир Буковский скончался в возрасте 76 лет в больнице английского города Кембридж вечером в воскресенье, 27 октября, сообщает dw.com.

Владимир Буковский в Москве (фото из архива)


Смерть наступила в результате остановки сердца. В последние годы у писателя было слабое здоровье, говорится на официальном сайте Буковского.

Владимир Буковский родился в декабре 1942 года в городе Белебей Башкирской АССР. Учился в Москве, куда семья вернулась из эвакуации. Услышав доклад Хрущева о культе личности Сталина и преступлениях сталинского режима на ХХ съезде КПСС, Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии. Первый его конфликт с властью произошел в 1959 году, когда он был исключен из школы за участие в издании рукописного журнала.

В начале 1960-х годов Буковский стал одним из организаторов публичных чтений запрещенных стихов у памятника Владимиру Маяковскому. В 1961 году за участие в антисоветских молодежных собраниях его отчислили из Московского университета. Буковского неоднократно арестовывали и направляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.

Высылка из Советского Союза


В декабре 1976 года Буковский был выслан из СССР в обмен на лидера компартии Чили Луиса Корвалана. Вскоре после этого Буковский был принят в Белом доме президентом США Джимми Картером.

Впоследствии он поселился в Великобритании и окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология". Он посетил Москву впервые с момента высылки лишь в апреле 1991 года по приглашению тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

В 2007 году Буковский и сам был выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции, но не смог зарегистрироваться, поскольку давно не проживал на территории России.

Буковский - автор ряда книг, в том числе "Письма русского путешественника", "Московский процесс", " Золотой эшелон". Кроме того, он нередко выступал со статьями в прессе.
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