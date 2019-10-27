С понедельника в Беларусь возвращаются холода
В ближайшие сутки, 28 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем по северной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер будет северо-западный, северо-западный умеренный, ночью по северной половине порывистый до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, на юге — 8-10 градусов со знаком плюс. Днем будет от 6 до 12 градусов тепла и лишь на юге страны термометры покажут максимум +14, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.
16:22 27/10/2019
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