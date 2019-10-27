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Проезд в минском метро считается одним из самых дешевых в Европе. А где самый дорогой?

Согласно рейтингу издания Insider, в минском метро проезд оценивается довольно дешево, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

К слову, белорусская столица разделила первую строчку рейтинга с Киевом. Как пишет Insider, крупные европейские города, в частности столицы, имеют разветвленную систему метро. Благодаря ей не только местные жители, но и туристы могут быстро и дешево попасть в нужное место.


Как известно, одна поездка в метро Минска сегодня обойдется в 0,65 копеек. В Киеве — 8 гривен.  В долларах это 32 цента — очень дешево для Европы.

В Бухаресте поездка на метро стоит 58 центов, 60 центов — в Москве. Более 90 центов — в болгарской Софии. Далее идут Прага (Чехия), Таллин (Эстония), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Афины (Греция). А завершает рейтинг с ценником в 1,6 доллара португальский Лиссабон.
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