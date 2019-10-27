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Торопились! В Ростове перед визитом патриарха закатали асфальтом трамвайные пути и пустили по ним трамвай

В Ростове-на-Дону коммунальные службы заасфальтировали трамвайные рельсы на улице в центре города, а затем попытались пустить по ним трамвай.

Трамвай на заасфальтированных сетях. Фотография паблика "Ростов Главный".

 Инцидент произошёл 22 октября, на него накануне обратило внимание издание"Юга.ру".

Ремонт улицы Станиславского начался перед приездом в город предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, отмечает издание. Рабочие заявили, что пуск трамвая по заасфальтированным рельсам – не ошибка, а технология работы. При этом на улице не была смонтирована контактная сеть, а трамвай работал от аккумулятора.

На следующий день рабочие разбили асфальт, чтобы освободить рельсы, пишет svoboda.org
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