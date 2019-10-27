Церемония перезахоронения руководителей и участников восстания состоится в Вильнюсе 22 ноября. На мероприятие приедут руководители Литвы и Польши, а также представительная делегация Беларуси. Кроме того в перезахоронении примет участие Председатель Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский.









Программа церемонии

8.30 – Вынос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского.





8.40 – Внос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов в Кафедральный собор-базилику Св. Станислава и Св. Владислава.





9.00-11.30 – Общественное прощание.





11.45 – Прибытие официальных лиц и иностранных делегаций в Кафедральный собор-базилику Св. Станислава и Св. Владислава.





12.00 – Святая Месса в Кафедральном соборе-базилике Св. Станислава и Св. Владислава. Мессу проводит архиепископ-митрополит Гинтарас Грушас, участвуют епископы и военные капелланы Литвы, Польши, Беларуси. (Вход в Кафедральный собор будет ограничен, будет проводиться видеотрансляция на экране на Кафедральной площади (прямая трансляция LRT).





После Св. Мессы состоятся прощальные речи официальных государственных лиц.





13.20 – Вынос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов из Кафедрального собора-базилики Св. Станислава и Св. Владислава. Траурная процессия направляется на кладбище Росы.





(Маршрут траурной процессии: ул. Врублевского, Швентараге, Пилес, Диджойи, Остробрамская (Аушрос Вартан), Пелесос, Росы).





~ 14.00 – Остановка траурной процессии в Острой браме. Пение на литовском, польском и белорусском языках.





~ 14.30 – Прибытие траурной процессии на кладбище Росы. (Вход на кладбище Росы будет ограничен, будет проводиться видеотрансляция на экране (прямая трансляция LRT).





14.40 – Внос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов в часовню старого кладбища Росы, последнее прощание.





Окончание официальной части перезахоронения.









Останки казненных российскими карателями повстанцев были случайно обнаружены на склонах горы Гедимина в Вильнюсе. После необходимых процедур эксгумации и идентификации, было решено провести перезахоронение. В сентябре в этом году началась дискуссия о возможных похоронах повстанцев в Беларуси. Но официальный Минск к этому разговору так и не присоединился.





СК/АА belsat.eu



