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Минчане требуют переименовать тусовочную улицу города

На сайте «Удобный город» появилась петиция с предложением вернуть Октябрьской улице ее историческое название — Ляховская.

— Это было культовым местом еще до войны, где собиралось много людей. По сути, это было трудовое предместье, следы которого сохранились до сих пор. Считаем, что советское название «Октябрьская» сильно диссонирует с историей этой улицы и ее креативной, андеграундной атмосферой. Это видно на примере бюста Ленина, расположенном на фоне современных муралов и арт-инсталляций, — объясняют свою позицию создатели петиции.

Они также настаивают на том, что советское название убивает туристический потенциал улицы, а историческое — наоборот — привлекло бы больше туристов. В дальнейшем улицу нужно сделать пешеходной, говорится в тексте, и заняться ее благоустройством.

4 ноября обращение направят в Мингорисполком.
The Village
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